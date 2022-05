20h15 Express : la dernière journée de Jean Castex Premier ministre

Il aura fallu trois semaines et des heures de spéculations, mais cette fois c’est fait : la France a son nouveau Premier ministre. Et c’est une Première ministre : Elisabeth Borne prend la place de Jean Castex à Matignon. Après trois semaines de repos et de yoga, Valérie Pécresse a fait son grand retour médiatique en fin de semaine avec un déplacement à Versailles, dans les Yvelines, sur son terrain. Pour mieux faire oublier son échec cuisant à la présidentielle, l’ex-candidate a voulu rappeler quelle présidente de région efficace elle fait. Ce week-end, un suprémaciste blanc a tué 10 personnes dans un quartier noir de Buffalo, le tout en direct sur Twitch, sans interruption pendant près de 10min. Payton Gendron, 18 ans, se revendique lui-même comme un « néo-nazi », un « antisémite » et un « raciste ». Interpellé, Payton Gendron s’est rendu sans opposer de résistance. Sur internet, la police a découvert un manifeste de 180 pages dans lequel il défendait la théorique du grand remplacement.