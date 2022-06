20h15 Express : la dernière soirée électorale de Jean-Luc Mélenchon

La soirée la plus étrange du second tour des législatives avait lieu à Pigalle. La NUPES avait de quoi se réjouir : avec 137 sièges de députés, elle a coupé l’air sous le pied de la majorité absolue tant souhaitée par Emmanuel Macron. Mais avec l’arrivée de 89 députés Rassemblement national – un score historique – l’ambiance n’était pas tout à fait à la fête. Ils ne sont que 62 et ils pèseront pourtant de tout leur poids pendant ce quinquennat : les députés Les Républicains sont peu nombreux, mais ils sont très convoités. Privée de majorité absolue, la Macronie aura besoin d’eux pour faire passer ses propositions de loi. Encore faut-il qu’ils soient d’accord.