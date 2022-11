20h15 Express : la descente aux enfers du groupe ORPEA continue

ORPEA n’est plus le fleuron français leader mondial des maisons de retraites. Le « scandale ORPEA » révélant des actes de maltraitance commis sur les résidents des EHPAD du groupe, le cours d’ORPEA a chuté de 90% en bourse. Toute l’équipe dirigeante a été remplacée et un nouveau patron a été nommé pour tenter de sortir l’entreprise du gouffre. Huit mois après le scandale, ORPEA organisait son come-back cette semaine. C’est officiel : Donald Trump sera bien candidat à l’élection présidentielle de 2024. L’ancien président veut regagner la Maison Blanche. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump a fait connaître ses intentions ce mercredi. Après huit mois d’occupation russe, la région de Kherson est libre. Libre, mais meurtrie. Comme à chaque libération en Ukraine, la joie a laissé place à l’horreur et à la découverte des atrocités commises par l’armée russe.