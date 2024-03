20h15 Express : la France a-t-elle vraiment les moyens de fournir à l’Ukraine ce qu’elle lui a promis ?

La France va aider l’Ukraine militairement sur les 10 prochaines années. Le président de la République a même décrété l’entrée dans une économie de guerre. Sauf que la France est en paix depuis des décennies et s’est désindustrialisée. Le pays ne sait plus fabriquer des armes et des munitions que ce soit rapidement ou en grosses quantités. Pendant ce temps-là, la Russie fabrique trois fois plus d’obus que l’Europe et les États-Unis réunis. D’où cette question, vertigineuse : a-t-on vraiment les moyens de fournir à l’Ukraine ce qu’on lui a promis ? Des anciens Premiers ministres et président de la République étaient réunis pour honorer la mémoire de Georges Pompidou, l’homme qui dirigeât la France de 1969 à 1974. Une époque fantasmée, qui suscite beaucoup de nostalgie aujourd’hui, à tort ou à raison.

