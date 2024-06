20h15 Express : la gauche dévoile sa digue face à Jordan Bardella

Pour le premier meeting de la gauche unie sous le nom de "Nouveau Front Populaire" à Montreuil, toutes les nuances de la gauche étaient réunies pour afficher la digue face au raz-de-marée Jordan Bardella. Des intellectuels, universitaires et économistes sont venus servir de caution à cette union pour prouver que le programme est solide. Dont Julia Cagé et Thomas Piketty, économistes bien décidés à prouver que ce programme économique peut aller au bout.

En savoir plus sur Paul Gasnier