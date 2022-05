20h15 Express : la grosse opération de com’ de la gauche à la manif du 1er mai

Des patrons de la gauche qui s’affichent ensemble, tout sourire, comme s’ils étaient amis depuis 20 ans, ce sont des images qu’on ne pensait plus voir. Pourtant, au défilé du 1er mai à Paris ce dimanche, on a vu Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure se serrer la pince comme s’ils n’avaient jamais été plus heureux de se voir. Cette image de « l’union de la gauche », Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise la travaille pour les élections législatives. Ce 1er mai, c’était un peu une grande répétition avant de monter sur scène. Valentine Watrin, Abda Sall et Arthur Després y étaient. Guerre en Ukraine, jour 68. Le journaliste Wilson Fache s’est rendu à Kiev où, jeudi dernier, un bombardement est venu rappeler aux habitants que le calme des dernières semaines n’était pas assuré. Dans la capitale, les Ukrainiens continuent tant bien que mal à garder le sourire et l’espoir.