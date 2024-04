20h15 Express : la guerre en Ukraine est-elle à un tournant ?

Le Congrès américain a enfin débloqué l’aide que Zelensky attendait depuis des mois. 61 milliards de dollars d’aide à l’armée ukrainienne qui pourraient tout changer sur le champ de bataille. Les Etats-Unis reprennent le flambeau du monde libre et de la démocratie. Et ils veulent le faire savoir. Les fabricants d’armes ouvrent donc leurs usines aux caméras. Les journalistes, Sophie Gousset et Alex Merillou, vous y emmènent.

