20h15 Express : la hausse des prix du chauffage met en difficulté les Français

Pour nous parler de la hausse des prix du chauffage, le 20h15 Express de Paul Gasnier et Abda Sall nous emmène cette semaine à Saint Florentin, dans l’Yonne. Ici, tout le monde est impacté par cette augmentation, peu importe les âges, peu importe les professions et peu importe qu’ils soient chauffés au gaz, au fioul ou aux granulés de bois. Chaque habitant a sa technique : des travaux d’isolation pour Aurore, demander de l’aide à sa maman pour Paula. Pour certains, les solutions sont plus extrêmes puisqu’ils songent même à déménager. La hausse est telle que la mairie a dû se résoudre à fermer un complexe sportif. Alors que les habitants doivent subir ces nouveaux prix, le maire envisage tout de même une hausse des impôts pour maintenir le chauffage dans les équipements municipaux. Une double peine pour les Florentinois.