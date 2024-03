20h15 Express : la Jordanie saute le pas et largue de l’aide humanitaire sur Gaza

Le 29 février dernier, une distribution d'aide alimentaire organisée par l'armée israélienne dans la ville de Gaza a viré à la tragédie. 112 personnes ont été tuées. Depuis ce drame, l’armée jordanienne procède aux largages d’aide humanitaire avec des pays frères et amis au-dessus de la bande de Gaza. Il s’agit des parachutages d’aide les plus importants depuis le début des largages de nourriture et d'aide humanitaire sur l'enclave palestinienne, théâtre d’une guerre israélienne à outrance. Reporters sans frontières a annoncé l’aboutissement de son projet de bouquet satellitaire destiné à offrir à la population russe « une information indépendante ». L’un des objectifs est de contrer la propagande sur l’invasion russe de l’Ukraine. Un seul parlementaire macroniste a voté contre l’intégration de l’IVG dans la Constitution lundi 4 mars lors de la réunion du Parlement en Congrès à Versailles. Il s’agit de l’ancien ministre Jean-Baptiste Lemoyne, qui a voté contre tout au long du processus parlementaire.

