20h15 Express : la loi immigration passe, Laurent Wauquiez jubile

Depuis l’adoption de la loi immigration, Les Républicains jubile. Un homme en particulier fanfaronne devant les caméras : Eric Ciotti. Et en coulisses, plus discrètement, c’est Laurent Wauquiez qui se réjouit, lui que LR rêvent de voir devenir président. Abda Sall, Héloïse Grégoire et Clément Duché sont donc allés lui rendre une petite visite chez lui, en Auvergne Rhône-Alpes. Depuis le pogrom du 7 octobre, l’armée israélienne organise des visites consacrées aux journalistes dans les kibboutz attaqués par le Hamas. Paul Gasnier a pu participer à l’une d’entre elle, deux semaines après les massacres. Ces visites, Tsahal les organise comme moyen de communication pour faire barrage au regain de popularité du discours du Hamas auprès des Palestiniens. L’Ukraine entre dans son deuxième hiver en temps de guerre. Notre correspondant, Guillaume Ptak, a passé les dernières semaines sur le front, dans le Donbass, là où le sentiment d’abandon, l’épuisement des munitions et le froid glacial minent le moral des troupes.