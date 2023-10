20h15 Express : la méfiance des Israéliens envers les médias internationaux

Les équipes de reporters de Quotidien présentes en Israël ont choisi de se déplacer ces derniers jours dans différentes villes du sud du pays à proximité de la bande de Gaza. Et ce qu’ils ont constaté en premier lieu, c’est l’impressionnante présence militaire avec des blindés et des checkpoints partout. L’armée israélienne masse intensément ses troupes, dans le but d’une offensive terrestre de grande ampleur à venir. Le tout au rythme des sirènes d’alerte censées prévenir les civils israéliens du danger, alors que de nombreuses roquettes proviennent toujours de Gaza. L’autre ressenti important, c’est la défiance des troupes israéliennes. De nombreux soldats n’ont pas confiance dans le récit des journalistes, et ne cessent de répéter « dîtes la vérité ». Avec les manifestations pro-palestiniennes qui se multiplient partout en Europe, les soldats israéliens ont le sentiment qu’ils perdent peut à peu le récit de cette guerre. C’est en ce sens que le gouvernement organisait ce dimanche soir une visite groupé, réservée aux journalistes, du Kibboutz Beeri où au moins 130 personnes ont été assassinées par le Hamas. Le conflit israélo-palestinien semble s’être largement importé sur le sol français, malgré les mises en garde d’Emmanuel Macron. Ce dimanche différents rassemblements étaient organisés au cœur de Paris, et notamment un pro-palestinien place de la République réunissant plus de 15 000 personnes. Les équipes de Quotidien y étaient et ont pu apercevoir différents messages, « Boycott Israël », ou « Cessez le feu, stop le génocide à Gaza ». Jean-Luc Mélenchon y était présent. Pendant ce temps-là, proche de la Tour Eiffel, avait lieu un rassemblement pour demander la libération des otages israéliens, à travers lequel 500 personnes s’étaient rassemblées. Une table y était notamment dressée, avec à chaque place, le nom des otages. Un troisième rassemblement plus neutre avait aussi lieu sans drapeaux ni slogans.