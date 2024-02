20h15 Express : la méthode de LFI pour devancer le PS et séduire les jeunes

Alors que la jeunesse votait historiquement pour les socialistes, un tiers d’entre eux ont voté pour La France Insoumise en 2022. Le Parti Socialiste semble être devenu un parti plus « âgé » désormais. Les équipes de Quotidien se sont rendues ce jeudi à l’Institut d’études politiques de Rennes afin d’observer la méthode des élus LFI pour attirer les jeunes. Antoine Léaument et Louis Boyard étaient invités par une association étudiante. Les deux jeunes élus n’ont pas hésité à envoyer une petite pique à notre invité du soir, François Hollande. Les jeunes, eux, ne citent aucune personnalité socialiste lorsque l’on évoque la gauche. Le nouveau ministre du logement, Guillaume Kasbarian ne passe pas inaperçu. Le natif de Marseille, âgé de 36 ans, s’était notamment illustré l’an dernier avec un texte particulièrement répressif contre les locataires ne payant pas leur loyer, la loi « antisquat ». Ce mercredi, il effectuait sa première visite de terrain à Villejuif. Juliette Pelerin et les équipes de Quotidien l’ont suivi alors qu’une seule caméra était autorisée. Vers 8h15 Gabriel Attal arrive à son tour afin de visiter un chantier de logements ainsi que la nouvelle gare de Villejuif. Durant son interview, le Premier ministre n’a pas manqué de s’étendre sur Guillaume Kasbarian qu’il a mis un mois à nommer.

