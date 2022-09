20h15 Express : la NUPES est-elle capable de se remettre en question ?

La NUPES organisait ce mardi son grand séminaire de rentrée. Un séminaire dans une ambiance forcément tendue après les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou, lesquelles sèment la division et le trouble à gauche. Le 14 juillet 2016, un camion fonce sur la foule réunit sur la promenade des Anglais de Nice pour assister au feu d’artifice. Bilan : 86 morts, dont 15 enfants. Parmi les rescapés, beaucoup de familles et donc beaucoup d’enfants. Depuis l’ouverture du procès de l’attentat de Nice, la justice est confrontée à une question sans précédent : comment recueillir la parole des enfants victimes de terrorisme ? Comment leur permettre de s’exprimer ? Pour la première fois ce mardi, une jeune fille était entendue comme témoin. Ornella avait 12 ans au moment de l’attaque, elle en a 18 aujourd’hui.