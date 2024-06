20h15 Express : la plus grande élection de tous les temps en Inde

Edition spéciale pour le 20h15 express : Paul Gasnier est en Inde pour couvrir la plus grande élection de tous les temps. En pleine vague de chaleur historique, avec des températures qui ont atteint les 48°C, plus d’un milliard d’Indiens se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau dirigeant. Une élection d’autant plus importante que l’Inde joue un rôle géopolitique crucial, partenaire de la Chine, de la Russie, de l’Inde et de la France.

