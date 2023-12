20h15 Express : la production du nucléaire triplée dans le monde à l’horizon 2050 ?

Le plus important Sommet international sur le climat se déroule actuellement à Dubaï, la COP28. Un lieu particulièrement controversé car à l'antipode de l'écologie, notamment lorsqu'on observe les autoroutes à cinq voies, les milliers de yachts ou encore les îles artificielles qui composent la ville. Il est également possible d'y faire du ski. Malgré ces controverses, des accords majeurs ont été signés depuis désormais une semaine. Un fonds pour indemniser les pays pauvres qui subissent les dégâts climatiques causés par les pays riches d'abord, des annonces ont aussi eu lieu sur le sujet majeur des énergies renouvelables. Mais coup de projecteur ce jeudi soir, sur un appel lancé par 2 pays, dont la France, pour tripler la production d'énergie nucléaire sur la planète à l'horizon 2050. Emmanuel Macron se félicite de l'accord. Ce qui relance le débat autour du nucléaire, notamment dans les allées de la COP28. Pendant que les réunions et conférences s'enchaînent sur le sujet, notre reporter Paul Moisson tente d'approcher Michael Regan, le ministre de l'environnement américain.