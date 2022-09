20h15 Express - « Ils étaient en train de nous tirer dessus » : la répression s'intensifie en Iran

En Iran, les femmes manifestent suite au décès de Masha Amini, une jeune de 22 ans, arrêtée pour ne pas avoir correctement portée son voile. La répression des autorités est particulièrement virulente, notamment dans la capitale Téhéran. Depuis le début des manifestations, au moins 31 personnes ont été tuées dans le pays. En quelques plusieurs semaines, la question du travail a fait son retour dans le débat politique. Le travail a-t-il un sens ? Que signifie réellement ce mot ? Le droit à la paresse est-il un droit fondamental ? Il y a-t-il une France qui bosse et une qui profite des allocations ? Cette semaine, Abda Sall et Théo Palfray se sont rendus dans l’Hérault pour poser ces questions aux Français, qui n’ont pas tous la même vision du travail. Ce dimanche, les Italiens sont appelés à voter pour les élections législatives. Selon les sondages, aucun doute : c’est la candidate d’extrême-droite, Giorgia Meloni, qui devrait l’emporter. Face à elle, Enrico Letta, Premier ministre du pays en 2013, représente la gauche italienne, sans susciter autant l’attention que sa rivale. À quelques jours du suffrage Valentine Watrin, Fanny Duvot et Clément Duché se sont rendus à l’un de ses meetings dans la région de Naples.