20h15 Express : la situation angoissante au cœur de Tel Aviv

Face aux attaques très lourdement meurtrières subies sur le sol israélien, l’Etat hébreu a déjà mobilisé 300 000 réservistes pour riposter. La bande de Gaza se retrouve assiégée de toutes parts, avant sans trop de doutes une opération terrestre fracassante à venir du côté de l’armée israélienne. Mais le Hamas a un avantage dans ce conflit, celui de détenir plus de 130 otages. Dans ce contexte, Paul Moisson et Fanny Duvot ont fait le voyage direction Tel Aviv ce mardi matin. Une alerte retentit en début d’après-midi, obligeant les journalistes à se mettre à l’abri, puis direction ensuite le centre de Tel Aviv pour recueillir le témoignage d’Ouri, alors que sa grand-mère de 84 ans est retenue en otage par le Hamas. Les yeux du monde entier sont rivés ces dernières heures sur la bande de Gaza. Le territoire situé au sud d’Israël devrait être attaqué de toutes parts par l’armée israélienne en ripostes aux attaques meurtrières qui ont lourdement frappé l’Etat hébreu depuis samedi. Une attaque "d’une intensité qui n’a jamais eu lieu" a déclaré Benyamin Netanyahu. Quotidien est en contact avec Plestia, une jeune journaliste âgée de 22 ans. A travers des vidéos, on la suit se cachant avec sa famille dans son immeuble, ressentant le souffle des bombardements. Les frappes continuent à s’intensifier, incendiant son immeuble. Le gouvernement va prochainement présenter son projet de loi immigration, particulièrement attendu et scruté. En ce sens, les équipes de Quotidien sont allés au plus près des personnes sans-papiers, premiers concernés par les prochaines mesures. De nombreux sans-papiers, majoritairement en provenance d’Afrique de l'ouest, se lèvent tôt le matin afin de proposer leur aide à des artisans ou auprès du secteur du BTP. Malgré parfois aucune qualification particulière, leur aide semble assez demandée. L’un d’entre eux, Abdoulaye, âgé de 49 ans, en provenance du Sénégal, est régulièrement embauché en tant qu’ouvrier sur les chantiers, évidemment sans aucune couverture sociale.