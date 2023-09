20h15 Express : la situation des migrants à Lampedusa empire de jour en jour

Depuis une dizaine de jours, les équipes de Quotidien sont à Lampedusa, une minuscule île italienne située entre la Tunisie et la Sicile. C’est là-bas que des milliers de migrants arrivent ces derniers jours au sein d’embarcations de fortune, avec l’espoir de commencer une nouvelle vie en Europe. Sur place, la capacité d’accueil explose, et la situation devient de plus en plus invivable. Contrairement à ce que l’on peut entendre, les équipes de Quotidien ont observé ce jeudi matin un important nombre de femmes et d’enfants arrivant sur l’île. Les embarcations sont tellement importantes sur place qu’elles sont rapidement détruites. Il y a quelques jours, Elisabeth Borne a annoncé vouloir modifier la loi concernant la vente à perte, suite à l’inflation qui touche la France, en visant tout particulièrement les distributeurs d’essence. Mais ces derniers ne l’ont pas entendu ainsi et les calculs quelque peu fantaisistes de la Première ministre ont été pointés du doigt. Les équipes de Quotidien ont rencontré le ministre des Transports Clément Beaune à la gare de Lyon dans la journée, qui s’est exprimé sur le sujet. Ce mardi, Elisabeth Borne a reçu les différents partis politiques à l’Elysée afin de discuter de « planification écologique ». En ce sens, dans la foulée, elle a annoncé mettre sur la table une somme de 7 milliards d’euros afin de verdir la France. Mais un homme est venu perturber le discours du gouvernement sur le sujet, Thomas Braille. Un militant habitué des tours de force dans le genre. Il avait notamment mené à bien une mission en se suspendant à des arbres afin qu’ils ne soient pas abattus. Mais rien n'y a fait, et le militant a donc débute une grève de la faim depuis 20 jours, et s’est désormais installé au cœur d’un zrbre e, face du ministère de la transition écologique.