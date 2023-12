20h15 Express : la survie des Gazaouis à Rafah

Ce vendredi, Paul Gasnier entame son 20h15 Express avec des images de la bande de Gaza, où l’armée israélienne continue de progresser. Une situation qui oblige les habitants à se réfugier le plus possible au sud de l’enclave, et que Mohammed, journaliste sur place, nous fait vivre depuis plus de deux mois désormais. Comme des milliers de Gazaouis, l’homme de 33 ans a dû fuir avec sa famille. Il se trouve désormais dans la petite ville de Rafah, qui sature. Partout dans la ville, les camps de fortune se multiplient à vitesse grand V. On y voit, à travers les images de Mohammed, neuf personnes se partageant un seul matelas. Il explique également que les prix ont triplé depuis le début du conflit entre le Hamas et l’armée israélienne. Depuis plusieurs semaines, Jordan Bardella fait figure de véritable phénomène politique. Le président du Rassemblement National, âgé de 28 ans, se montre toujours souriant, et fait preuve d’un talent marketing assez remarquable. La tête de liste RN des futures élections européennes rêve de prendre les commandes de Matignon. Dans sa tournée « opération séduction », le bras droit de Marine Le Pen était mercredi à Strasbourg, au traditionnel Marché de Noël. Et comme lors de ses derniers déplacements, l’homme politique a multiplié les selfies tel une rockstar. Et hormis quelques contestataires, la majorité des passants semblait ravi par sa présence. Beaucoup le voit comme la solution idéale face aux problèmes du gouvernement actuel.