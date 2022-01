20h15 Express : l’alliance Éric Zemmour, Patrick Buisson et Philippe de Villiers

Ce week-end, les candidats d’extrême droite ont bataillé pour faire la Une des médias. En premier, Éric Zemmour en plein tour de France pour parler « identité » et « racines chrétiennes ». Ce week-end, le polémiste était en Vendée, aux Sables-d’Olonne pour s’opposer au déboulonnage d’une statue de Saint-Michel. Il était accompagné d’Antoine Diers, son porte-parole, de Stanislas Rigault, directeur des Jeunes avec Zemmour et de la célébrité politique locale, Philippe de Villiers. Après son discours, Éric Zemmour a retrouvé une autre personnalité politique : Patrick Buisson. L’ancien conseiller très proche de Nicolas Sarkozy, homme de réseau et d’influence, mais aussi référence à l’extrême droite, a rejoint Éric Zemmour pour une déambulation dans les rues. Marine Le Pen, quant à elle, essaie d’exister dans un paysage médiatique saturé. La candidate du Rassemblement national jouait à domicile ce week-end avec un déplacement à Béziers, Trèbes, puis Carcassonne et Perpignan, terres dirigées par le RN. Le temps de faire un peu de promo, montre en main, juste le temps d’obtenir quelques jolies photos. Après un premier psychodrame à l’Assemblée national, la loi sur le pass vaccinal va-t-elle susciter la même émotion au Sénat dès mardi ? Ce week-end, 100 000 personnes ont défilé en France contre la mise en place du pass vaccinal, soit quatre fois plus que lors de la précédente manifestation. Avec sa petite phrase et son « envie d’emmerder les non-vaccinés », Emmanuel Macron a réussi une chose : remobiliser contre lui. Ce samedi à Paris, 18 000 personnes se sont réunies pour protester contre la mise en place du pass vaccinal. Parmi eux, de jeunes parents positifs au Covid qui ont choisi, malgré tout, de venir manifester. Au micro d’Azzeddine Ahmed-Chaouch, ils reconnaissent avoir « choisi » d’attraper le Covid pour bénéficier d’une « immunité naturelle ».