20h15 Express : l’armée polonaise recrute massivement pour protéger le pays

La Pologne est l’un des pays voisins de l’Ukraine les plus concernés par le conflit russo-ukrainien. Depuis le début de la guerre, les Polonais ont déjà accueilli plus d’un million de ressortissants ukrainiens, et ont également envoyé de nombreuses armes et minutions à leur voisin. Le pays se sent donc de plus en plus menacé par la Russie et souhaite doubler ses effectifs militaires sur les dix ans à venir. De nombreux citoyens décident donc de rejoindre l’armée. Pour cela le centre de recrutement de Varsovie est à pied d’œuvre. Le marathon judiciaire de Donald Trump commence ce lundi aux Etats-Unis. L’ancien président américain est actuellement visé par six procès. Ce matin aux alentours de 10 heures à New York, le premier de ces procès a donc ouvert, pour une affaire dans laquelle Donald Trump est impliqué avec Eric et Junior, ses deux fils. Ils sont accusés d’avoir surestimé la valeur de leurs biens immobiliers dans le but d’obtenir de meilleurs prêts. Le républicain pourrait être dans l’obligation de vendre la célèbre Trump Tower située sur la cinquième avenue, en cas de condamnation. Les équipes de Quotidien se sont rendus à Guidel pour la rentrée du MoDem. L’occasion de poser quelques questions à François Bayrou, et principalement une au sujet d’Edouard Philippe, présent également et qui semble être l’un des candidats crédibles à l’Elysée à l’horizon 2027. Est-il vraiment considéré comme le fils spirituel de notre invité Alain Juppé ? Rachida Dati s’est elle éclipsée avant l’arrivée de l’ancien Premier ministre, qui a tenu un discours sur la crise du logement.