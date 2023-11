20h15 Express : l’armée ukrainienne se prépare à un deuxième hiver de guerre

En Ukraine, la guerre continue de faire rage dans une certaine indifférence, alors que les yeux du monde entier sont rivés depuis le 7 octobre dernier sur Israël et Gaza. Depuis le début de la guerre, 10 000 civils auraient été tués par la Russie selon l’ONU, et côté militaire, on compterait entre 100 000 et 500 000 morts de chaque côté. Alors que les Ukrainiens entament leur deuxième hiver qui s’annonce rude, le reporter Guillaume Ptak a pris la direction du Donbass, précisément dans des tranchées proches de Koupiansk sur le front-est. Rendez-vous avec des militaires sous -4 degrés. Une véritable pluie d’artillerie ne cesse de tomber dans un climat polaire, alors que la neige ukrainienne fond et que les tranchées deviennent quasiment impraticables. Arnaud de Decker s’est lui rendu dans la ville de Kherson, également enneigé, là où a eu lieu la dernière victoire importante de l’armée ukrainienne. Notre reporter a constaté les dégâts, un bombardement a tué deux personnes dans la matinée. Jusqu’en 1982, l’homosexualité était un délit, passible de trois ans de prison en France. Plus de 10 000 Français ont été condamnés depuis la Libération. Afin de réparer cette injustice, le Sénat a voté dans la semaine une proposition de loi afin d’indemniser ces Français condamnés. Une proposition impulsée par le sénateur de l’Hérault, Hussein Bourgi. Les équipes de Quotidien l’ont suivi ce mercredi au Sénat, et à son arrivée, l’homme politique a reçu de belles étreintes. Il revient notamment sur les traquenards tendus par certains policiers à l’époque. Eric Dupond-Moretti et le gouvernement sont allés dans le sens de Hussein Bourgi avant que le texte de loi ne soit adopté à l’unanimité.