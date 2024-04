20h15 Express : l’atmosphère pesante au Vernet

Les reporters de Quotidien se sont rendues lundi au Vernet, village du petit Emile, devenu le centre médiatique de la France depuis que des ossements appartenant au petit garçon ont été retrouvés. Une ambiance forcément particulière y règne, toutes les voitures et sont contrôlées et répertoriées. La mairie a même dû transformer la salle des fêtes du village en salle de presse. Les habitants du village, eux, semblent à cran et ne veulent pas s’exprimer sur le sujet. Les journalistes patientent durant des heures jusqu’à l’annonce ce mardi d’une présentation de la spécialité de maitre-chien à 17 heures et l’annonce de la conférence de presse du procureur d’Aix-en-Provence à 18h. Camille Etienne était sur le plateau de Quotidien dans la semaine, alertant sur le danger des PFAS, les polluants industriels éternels qui se trouveraient notamment dans certaines poêles. En ce sens, les salariés du groupe Seb, qui produisent les poêles Tefal, s’étaient mobilisés devant l’Assemblée nationale ce mercredi. Au milieu, le PDG de l’entreprise est au centre de toutes les attentions. C’est lui qui a envoyé un mail interne à l’ensemble des salariés pour les encourager à manifester. L’objectif, faire pression sur les députés à la veille du vote. Ce jeudi, la loi interdisant les polluants éternels a été votée mais ne concerne pas les ustensiles de cuisine. Il y a quelques jours, une frappe israélienne a frappé le véhicule humanitaire de l’ONG World Central Kitchen, causant la mort de sept personnes. Un drame qui pourrait marquer un véritable tournant dans le conflit. L’ONG avait réussi deux semaines plus tôt à faire parvenir des tonnes de nourriture par la mer grâce à un bateau venu de Chypre alors que tous les accès à la bande de Gaza sont verrouillés par l’armée israélienne. L’ONG est l’une des rares à avoir eu la confiance du gouvernement israélien pour intervenir à Gaza et revendique y avoir servi plus de 40 millions de repas. Son fondateur est Jose Andres, un chef étoilé décoré par Barack Obama.

En savoir plus sur Paul Gasnier