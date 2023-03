20h15 Express : Laurent Berger/Philippe Martinez, le duo Good Cop/Bad Cop de la grève

Personne n’y croyait et pourtant, la bromance Philippe Martinez-Laurent Berger semble partie pour durer. Depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites, les patrons de la CGT de la CFDT font front commun, à la surprise générale. Ils l’ont une fois de plus prouver ce mardi 7 mars, jour de grève nationale. Dans le cortège parisien, Paul Gasnier, Stephen Chattour et Théo Palfray les ont retrouvés. Pour empêcher certains Français d’aller au travail et les obliger à faire grève, des militants écolos ont opté pour une solution radicale : dégonfler les pneus des SUV parisiens. Lundi soir, veille de journée de mobilisation nationale, ils s’étaient organisés en groupe pour agir dans la capitale. Pour convaincre la droite de voter sa réforme des retraites, le gouvernement a fait un certain de nombre de concessions. Des concessions qui coûtent cher et impactent sérieusement les économies et « l’équilibre » tant recherchés. La question est donc posée : cette réforme est-elle encore utile ? Sophie Dupont s’est rendue à l’Assemblée pour poser la question aux députés.