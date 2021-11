20h15 Express : Laurent Wauquiez, du paria au futur Premier ministre

Pendant des mois, il était le paria des Républicains. Après sa débâcle aux européennes, on ne donnait pas cher de Laurent Wauquiez. Et voilà que depuis quelques mois, l’ancien patron du patri opère un retour en grâce vertigineux, non seulement auprès des militants, mais aussi de ses collègues. C’est bien simple, tous les candidats au Congrès LR se l’arrachent et certains d’entre eux le veulent déjà comme Premier ministre. Quant aux militants, ils lui promettent un avenir radieux en 2027. Sophie Dupont, Baptiste Bril et Manu Ponty ont assisté à une réunion publique à Lyon, dans la région de Laurent Wauquiez. Toute la semaine, Paul Bouffard et Clément Duché sont en Guadeloupe, où la mobilisation contre la vaccination obligatoire s’est muée en une révolte plus large contre les conditions de vie sur l’île antillaise. Sur les barrages, les manifestants déplorent le coût de la vie, le taux de chômage et l’absence de réaction des personnalités politiques. Les Guadeloupéens défient les autorités, mais aussi les médias, sauf un : Canal 10, le seul média local en qui les manifestants ont confiance. Quelles seraient les trois premières mesures d’Adèle Van Reeth, présentatrice des « Chemins de la philosophie » sur France Culture, si elle était élue présidente ? On lui a posé la question.