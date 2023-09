20h15 Express : le ballet incessant des cercueils flottants à Lampedusa

Depuis plus d’une semaine, l’île italienne de Lampedusa, située entre la Sicile et la Tunisie est au cœur de l’actualité. En cause, une arrivée massive de migrants, faisant exploser la capacité d’accueil sur place. Les équipes de Quotidien ont notamment filmé l’arrivée de deux embarcations, escortées par la marine militaire. Dans le ciel, ce sont plusieurs avions de reconnaissance qui survolent la zone afin de repérer au mieux les bateaux au large de la côte. Ce mercredi matin, embarcation à bord d’un des avions d’une ONG, duquel on peut observer le ballet incessant des embarcations, qui sont devenues pour certaines de véritables cercueils flottants. Le thème de l’écologie n’a jamais semblé être un cheval de bataille pour Marine Le Pen et le Rassemblement National. Pourtant le parti politique n’a pas d’autres choix que de s’y intéresser et se positionner pour attirer. C’est à Beaucaire, dans le Gard, qu’avait lieu la rentrée politique du Rassemblement National le week-end dernier. Jordan Bardella, Sébastien Chenu, ou encore Jean-Philippe Tanguy étaient au rendez-vous. Et pour travailler sur le thème de l’écologie, le RN a misé sur trois hommes : Andrea Kotarac, considéré comme le « Monsieur écologie » du parti, Pierre Meurin, membre de la commission du Développement durable à l’Assemblée nationale, et enfin Christophe Barthès, viticulteur. Aucun n'a semblé enclin à répondre aux questions, mais tous avaient un seul mot d’ordre, le localisme.