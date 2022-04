20h15 Express : le déplacement de Marine Le Pen à Avignon perturbé

Meetings, matinales radio, interviews télé… Marine Le Pen fait tout son possible pour récupérer des voix en vue du second tour. Plus que les électeurs d’Éric Zemmour, c’est la "réserve de voix" de Jean-Luc Mélenchon qu’elle convoite. Problème, la candidate traîne toujours derrière ses anciennes prises de position, notamment sur la Russie. A Avignon, Marine Le Pen a été interpellée par des manifestants en colère. En campagne pour le second tour, Emmanuel Macron s’est rendu au Havre. Il y retrouve quelqu'un qu'il connait bien : le maire de la ville, son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Les deux hommes ont besoin l’un de l’autre. L’un pour se faire réélire dans neuf jours, l’autre pour préparer le terrain de 2027. Pour leurs retrouvailles, l’opération communication était bien rodée. Mais derrière les apparences, que pensent vraiment les deux hommes ? La guerre continue en Ukraine. On retrouve le rockeur star Oleg Skripka, de retour à Boutcha, le village de ses parents. On parlait de Boutcha il y a deux semaines pour le nombre de civils tués par l’armée russe. Aujourd’hui, cette ville résidentielle est complètement détruite. Même si les Russes ne sont plus là, les consignes sont claires : attention aux pièges laissés par l’armée de Vladimir Poutine.