20h15 Express – Le déplacement musclé de Christiane Taubira dans les Alpes

En lançant sa campagne, Christiane Taubira devait sauver la gauche et provoquer un électrochoc dans son camp. Deux semaines après l’officialisation de sa candidature, l’ancienne Garde des Sceaux demeure inaudible. Pour hausser le ton, Christiane Taubira a opté pour une stratégie en deux temps. D’abord, faire savoir qu’elle était prête à débattre avec Eric Zemmour. Ensuite, se rendre dans les Hautes-Alpes pour un déplacement sur le thème de l’immigration, thématique explosive de cette campagne présidentielle. Pour comprendre pourquoi une grande partie des Français ne croit plus en la politique, au point de ne pas aller voter en 2022, Abda Sall est parti sur les routes de France pour rencontrer les abstentionnistes. Quelles seraient les trois premières mesures du rappeur Kaaris s’il était élu président de la République ? On lui a posé la question.