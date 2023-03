20h15 Express : le dernier jour de Corinne Diacre à la FFF

La sélectionneuse de l’Equipe de France de football, Corinne Diacre, a été démise de ses fonctions ce jeudi 9 mars. Mise en cause par plusieurs joueuses pour ses comportements jugés trop autoritaire, le renvoi de Corinne Diacre a été décidé au terme d’un conseil de discipline à la FFF ce matin. L’Ukraine a été touchée par une attaque aérienne massive dans la nuit de mercredi à jeudi. La capitale, Kiev, ainsi que la centrale nucléaire de Zaporijia ont été touchées. L’attaque a fait une dizaine de morts. Sur les 81 missiles lancés par la Russie, 34 ont pu être interceptés par l’armée ukrainienne, laquelle dispose d’une solide défense anti-aérienne. Pour comprendre comment travaillent les soldats ukrainiens de la protection du ciel, le journaliste Pierre Polard est allé à leur rencontre. Après un mardi de mobilisation générale, un mercredi de protestation féministe, ce jeudi était consacré à la jeunesse. Lycéens et étudiants étaient à leur tour dans les rues pour montrer leur opposition à la réforme des retraites. On les a suivis, dès l’aube. Au Sénat, les séances de nuit s’enchaînent et se prolongent, mais les sénateurs – 60 ans d’âge moyen – pourront-ils tenir le coup ? Dans l’hémicycle, on les voit bailler, se frotter les yeux, s’assoupir même.