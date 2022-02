20h15 Express : le fight-club Marine Le Pen vs Éric Zemmour

Ce week-end, Éric Zemmour était en meeting à Lille. Son objectif : faire une démonstration de force calibrée précisément pour être diffusée juste avant le meeting de sa principale adversaire, Marine Le Pen. Sur place, une sécurité hors-norme a été déployée pour éviter que des militants antifascistes ne viennent perturber le discours du polémiste. Pour cause : deux manifestations d’ampleur étaient organisées au même moment. La première à l’appel de SOS Racisme, l’autre par les antifas. Au même moment, Marine Le Pen était elle aussi en meeting à Reims. Faute d’avoir été autorisés à rentrer, on est allé interroger les militants de la candidate pour comprendre pourquoi ils restent fidèles à Marine Le Pen et ce qu’ils reprochent à Éric Zemmour.