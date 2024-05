20h15 Express : le grand débat de Sciences Po pour calmer les esprits

La mobilisation étudiante en soutien à la Palestine ne faiblit pas sur les campus français. A Lille, Lyon ou encore Saint-Etienne, les étudiants occupent leurs universités pour dénoncer la guerre menée par Israël. Mais l’épicentre de toutes ces tensions, c’est Sciences Po Paris. Plusieurs fois occupée par des étudiants et militants qui réclament la fin des partenariats entre l’école et les universités israéliennes, l’école a fait un choix audacieux : l’organisation d’un grand débat entre les étudiants de tous bords et les doyens de l’école afin de tenter de calmer les esprits. Un nouvel échec, puisque la direction a refusé de remettre en cause les partenariats et que les étudiants ont lancé un grand sit-in dans le hall.

