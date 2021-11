20h15 Express – Le grand oral des Républicains, un coup pour rien ?

Le 4 décembre prochain, les militants Les Républicains choisiront leur candidat pour la présidentielle. En attendant, les cinq prétendants enchaînent les débats et font le tour des fédérations LR du pays pour séduire les derniers indécis. Ce samedi, ils étaient tous réunis devant les membres du Conseil national du parti. Sophie Dupont, Abda Sall et Clément Duché y étaient. Samedi, des milliers de femmes ont défilé dans les grandes villes de France contre les violences sexuelles et sexistes. Si elles étaient deux fois moins nombreuses qu’en 2019, leur rassemblement, en pleine période électorale, a une portée symboliquement très forte. À Paris, elles étaient 18 000 et ont rivalisé d’inventivité pour leurs pancartes et slogans. De nombreuses personnalités politiques faisaient également partie du cortège : Clémentine Autain et Danielle Obono pour la France Insoumise, Sandrine Rousseau, Karima Delli, Delphine Batho, Eric Piolle, Yannick Jadot ou encore Julien Bayou pour les écolos. La manifestation parisienne a été perturbée en fin de rassemblement par des militants d’extrême droite. Hugo Dorsemaine et Manu Ponty ont suivi le cortège tout l’après-midi.