20h15 Express : le groupe de K-Pop Seventeen à l’Unesco pour alerter sur le réchauffement climatique

Afin d’essayer de remobiliser l’opinion publique et notamment les jeunes sur le sujet du réchauffement climatique, passé au second plan ces dernières semaines, l’Unesco a fait venir des noms renommés de l’écologie, mais également, plus étonnant un groupe de K-Pop. Les équipes de Quotidien se sont rendues sur place cette semaine. Ils ont y notamment vu Sophia Kianni, une influenceuse écologiste américaine âgée de seulement 21 ans. La militante a récemment rencontré le pape, et le Dalaï-lama. Seconde rencontre, l’activiste brésilienne Alice Pataxo, autochtone d’Amazonie, toujours vêtue de sa tenue traditionnelle et âgée elle de 22 ans. La Française Camille Etienne représente elle l’hexagone, mais regrette le côté « glamour » de l’évènement. Mais ceux qui ont fait sensation, c’est le groupe de K-Pop, Seventeen, véritable phénomène mondial avec plus de 15 millions d’albums vendus cette année, notamment. Ils se sont produits dans la grande salle des conférences, avant de s’exprimer sur les sujets environnementaux.