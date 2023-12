20h15 Express : le manque de munitions affaiblit massivement l’Ukraine

L’Ukraine est actuellement en grande difficulté dans sa guerre face à la Russie et manque cruellement de soutien économique. Les troupes sont en manque de munitions et difficile dans ces circonstances de gagner du terrain. Le journaliste reporter Guillaume Ptak, présent sur place depuis de longues semaines, a embarqué aux côtés de soldats dans le Donbass, sur le front est. Et niveau armement, ces hommes doivent se contenter d’un vieux mortier soviétique. Ils déplorent le trop peu de munitions qui les empêchent de se battre correctement. Des paroles similaires entendues par Wilson Fache, le journaliste récemment lauréat du prestigieux prix Albert Londres était lui sur le front sud, dans la région de Zaporijia. L’arme la plus élaborée a été recupérée dans les mains de l’ennemi russe dans la région de Kherson. L’ouverture des négociations pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne pourrait cependant donner un nouvel élan à l’Ukraine. C’est un moment d’une importance majeure dans le quinquennat d’Emmanuel Macron. Dans le courant de l’après-midi ce mardi, les députés et sénateurs présents dans le huis clos de la Commission Mixte Paritaire, ont finalement trouvé un accord autour du projet de loi « immigration ». Les Républicains et le Rassemblement National sortent grands vainqueurs de ces deux jours de discussions. Les équipes de Quotidien étaient présentes dans les allées de l’Assemblée nationale toute la journée et ont rapidement senti la tension toute particulière qui y régnait. Et rapidement, la loi a pris des allures d’un texte des LR. Les députés RN étaient eux tout sourire. La CMP a finalement trouvé un accord à 15h44 précisément, ce qui amènera donc à un débat sur le projet de loi. Marine Le Pen parle elle d’une victoire idéologique, contrairement aux députés de la majorité. Le vote devrait se tenir aux alentours de 21h30 dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, sans trop de suspense.