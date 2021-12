20h15 Express : le mariage politique d’Edouard Philippe et Christian Estrosi

Édouard Philippe continue son tour de France. L’ancien Premier ministre espère rameuter ce qu’il reste de la « vraie » droite, celle qui n’est pas tombée dans les discours identitaires, pour les rallier à la candidature d’Emmanuel Macron et, qui sait, à la sienne en 2027. Dernière victoire en date pour Édouard Philippe : son rapprochement avec Christian Estrosi. Le maire de Nice et l’ancien Premier ministre avait donné rendez-vous à 700 personnes ce mercredi pour assister à leur mariage politique. Sophie Dupont, Abda Sall et Arthur Despres y étaient. C’est désormais un classique : à chaque élection présidentielle, une entreprise française devient le symbole d’un secteur qui va mal. Après Goodyear, Ascoval et Whirpool, cette année, c’est au tour de l’usine FerroPem de se retrouver en Une de l’actualité. Depuis plusieurs semaines, les candidats à l’élection présidentielle défilent au chevet de l’usine spécialisée dans la fabrication de silicium en Savoie. Lors du dernier débat des Républicains, Valérie Pécresse a proposé que les sanctions soient plus fortes en fonction des secteurs où elles sont commises. Autrement dit, la candidate LR veut des peines ou des amendes plus lourdes pour une même infraction, si elle a lieu dans ce qu’elle appelle « une zone de reconquête républicaine ». Valérie Pécresse a assuré que cette proposition était « parfaitement constitutionnelle » et qu’elle avait même travaillé avec des experts pour s’en assurer. On a vérifié et spoiler : c’est impossible.