20h15 Express : le Maroc retient son souffle avant la demi-finale contre la France

La France affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football ce mercredi. Le match est historique – c’est la première fois qu’un pays du continent africain arrive en demi-finale ET c’est la première fois que la France affronte le Maroc en coupe du monde – et symbolique. L’histoire entre la France et le Maroc est complexe, faite de violence, de fraternité, de tensions politiques et de liens familiaux. Il y a aujourd’hui des centaines de milliers de personnes qui possèdent la double nationalité, d’un côté comme de l’autre de la Méditerranée. Pour suivre cette rencontre historique, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Abda Sall ont posé leur valise à Casablanca, au Maroc.