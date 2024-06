20h15 Express : le "Nouveau front populaire" va-t-il sauver la gauche ?

En seulement 48 heures après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes et la dissolution de l’Assemblée nationale, la gauche s’est mobilisée pour s’unir. Lundi 10 juin dans la soirée, les 4 grands partis se sont mis d’accord pour donner naissance au "Nouveau front populaire", héritier de la Nupes. Une réunion qui s’est faite sans Raphaël Glucksmann, pourtant auteur du meilleur score de la gauche aux européennes, et sous les huées de dizaines de militants.

