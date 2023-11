20h15 Express : le pari fou d’assainir la Seine avant les Jeux Olympiques

Depuis des décennies, des personnalités politiques ont eu le doux rêve d’assainir la Seine afin de pouvoir s’y baigner. La maire de Paris, Anne Hidalgo fait de ce projet un véritable symbole à l’approche des Jeux Olympiques 2024. En ce sens, des travaux d’une ampleur pharaonique sont actuellement en cours, mais une épreuve de natation prévue cet été n’a pourtant pas pu se tenir de par la pollution bien trop importante. Abda Sall et les équipes de Quotidien se sont promenés en bord de Seine afin de recueillir quelques impressions de Parisiens sur le sujet, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas convaincus. Direction ensuite le quartier d’Austerlitz où un bassin de stockage immense est en construction. C’est dans les canalisations que se joue le pari fou de rendre la Seine baignable. Mais les fortes pluies et les eaux usées pourraient venir contrecarrer ce plan, avec le dérèglement climatique. Changement de formule dans les rangs de l’Assemblée nationale. Les traditionnelles questions au gouvernement, qui avaient lieu le mardi, se dérouleront aussi le mercredi désormais. Mais ce créneau chevauche quelque peu celui des questions au Sénat qui a lieu chaque mercredi à 15 heures, quinze minutes après la fin donc de celui de l’Assemblée nationale. L’occasion pour les équipes de Quotidien de relever le défi de parcourir 3 kilomètres à scooter en quelques minutes, le tout dans les bouchons parisiens. Paul Gasnier s’est rendu ce mardi au Congrès annuel des maires, organisé à la Porte de Versailles de Paris. Pour l’occasion, des milliers de maires avaient fait le déplacement des quatre coins de la France. Anne Hidalgo s’y est également rendue également et y a croisé des maires de Nouvelle-Calédonie, rencontrés durant son fameux périple dans le Pacifique, devenu le « Tahitigate ». La maire de Paris a ensuite été chaleureusement accueillie par le vice-président de l’Association des Maires de France. Mais difficile d’échapper aux références sur ce voyage controversé.