20h15 Express : le petit dej’ faussement spontané des adversaires LR

Pour montrer qu’ils sont tous concurrents, mais qu’ils s’adorent quand même, les six candidats au Congrès Les Républicains se sont réunis ce mardi matin pour un petit dej autour du patron du parti, Christian Jacob. Sophie Dupont, Fanny Duvot et Baptiste Gondouin ont voulu aller voir ça de leurs propres yeux. « Tous sur le pont » : voilà le nom donné à la grande opération de campagne lancée par les socialistes ce week-end pour aider leur candidate Anne Hidalgo, très à la traîne dans les sondages. Et si c’est difficile pour la maire de Paris de s’imposer, c’est encore pire pour ses militants. Ce week-end, on a suivi deux bénévoles qui consacrent leur week-end à faire les marchés dans ce qui tenait plus du chemin de croix que de la promenade de santé. Le directeur général de Twitter France, Damien Viel, comparaissait ce mardi devant la justice française. Poursuivi pour complicité d’injure publique et refus de répondre à une réquisition, il était attendu au tribunal de Versailles. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontré. Quelles seraient les trois premières mesures de Lauren Bastide si elle était élue à l’Élysée ? On lui a posé la question.