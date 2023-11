20h15 Express : le plus grand salon de sécurité intérieure prend ses quartiers à Paris

Cette semaine, se tient le plus grand salon de la sécurité intérieure des Etats au monde, le Milipol, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. L’occasion pour les plus importants vendeurs de technologie de surveillance, de drones, d’armes en tous genres, ou encore de blindés de mettre en scène leurs objets et de parler de débouchés. Les équipes de Quotidien s’y sont rendues ce mercredi, alors que 30 000 visiteurs sont attendus. Différentes entreprises françaises, peu connues du grand public, prospèrent actuellement, et notamment de par la guerre en Ukraine. Au salon, on retrouve le stand israélien, expert en la matière. Côté interviews, il était compliqué de recueillir certaines impressions. Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur la bande de Gaza, un autre conflit s’intensifie au Proche-Orient en Cisjordanie. Les militaires israéliens multiplient également leurs incursions dans d’autres territoires palestiniens, dans le but d’éliminer des cibles qualifiées de terroristes. En ce sens, 190 Palestiniens auraient trouvé la mort en un mois. Dans la nuit de lundi à mardi, la ville de Tulkarem a été le théâtre d’une nouvelle incursion israélienne terrestre et aérienne, selon l’armée. Arthure de Poortere, correspondant de Quotidien s’est rendu sur place afin de prendre le pouls de la situation. Les images montrent elles de nombreux civils, des personnes âgées, des enfants, mais également des hommes armés aux discours bien rodés.