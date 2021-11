20h15 Express – Le procès de l’industrie du porno : six hommes emprisonnés pour viol et traite d’humains

C’est une première judiciaire en France : pour la première fois, huit hommes travaillant dans l’industrie du porno ont été mis en examen. Six d’entre eux sont actuellement en prison : des acteurs, des caméramans et surtout deux réalisateurs très connus dans le milieu. Quinze femmes avaient porté plainte pour agressions sexuelles, viols, proxénétisme aggravé et traite d’humains pour des faits qui concerneraient une cinquantaine de femmes. Certaines d’entre elles décrivent même des actes de torture. Ces révélations ont fait l’effet d’une bombe dans un milieu où l’omerta a toujours été la règle. Quotidien a pu rencontrer les avocates de plusieurs des victimes et s’est rendu chez Marc Dorcel, numéro 1 du porno en France, qui vient de mettre en place une charte de bonne conduite sur ses tournages.