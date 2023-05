20h15 Express : le Rassemblement national renouvelle sa fête du 1er-Mai

Le 1er mai est une date particulière pour les syndicats mais également pour l’extrême-droite. Depuis 35 ans, le Rassemblement national a pour habitude de concurrencer les cortèges syndicaux en organisant ses propres défilés en hommage à Jeanne d’Arc. Cette année, le parti mené par Jordan Bardella a organisé une “fête de la Nation” dont le but est de normaliser le RN et de provoquer les partisans d’Emmanuel Macron notamment en se réunissant au Havre, la ville de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe. Alors que plusieurs milliers de personnes affiliées aux ultras étaient attendus dans le cortège du 1er mai, la capitale était particulièrement entourée : 5000 policiers mobilisés et la présence de drones pour surveiller le cortège, un dispositif de sécurité controversé. Pour la police, c’est un impératif de sécurité, pour certaines associations, une atteinte à la liberté de manifester. Rapidement, l’ambiance tourne à l’affrontement : gaz lacrymogène, projectiles et de nombreuses interpellations. Tous les syndicats défilaient ensemble pour la première fois en ce lundi 1er mai et en cette 13ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Pour Laurent Berger, leader de la CFDT, il s’agissait de son dernier 1er-Mai. Alors que l’avenir de l’intersyndicale est incertain, la volonté de Laurent Berger de s’entretenir avec la Première ministre Elisabeth Borne inquiètent les syndicats qui ont peur d’une collaboration avec le gouvernement.