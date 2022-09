20h15 Express : le roi Charles III hué en Ecosse

La famille royale britannique peut-elle exister sans la reine Elizabeth II ? La monarchie est-elle en danger maintenant qu’elle a perdu sa plus grande représentante ? Alors que le Royaume-Uni s’enfonce dans la crise, de plus en plus de Britanniques sont séduit par l’idée d’abolir la monarchie afin de la remplacer par une République. C’est particulièrement vrai en Ecosse, où seul 45% de la population soutient la monarchie. C’est un classique en politique : lorsqu’un parti se cherche un nouveau chef, ça donne systématiquement lieu à des embrouilles en interne. Dernier exemple en date, celui du Rassemblement national. Louis Aliot et Jordan Bardella s’affrontent pour remplacer Marine Le Pen. Problème : à Hénin-Beaumont, le fief du RN, on voit d’un très mauvais œil l’ascension fulgurante du jeune Jordan Bardella, tout juste 26 ans. Et on n’hésite pas à tout faire pour lui compliquer la tâche.