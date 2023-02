20h15 Express : le siège de Total recouvert de peinture par des militants écolo

20 milliards et 500 millions de dollars de bénéfices, c’est le chiffre annoncé par Total pour son bilan 2022. Un chiffre astronomique qui s’explique notamment par l’augmentation du coût de l’énergie et par les investissements du groupe dans le gaz naturel liquéfié. Un chiffre astronomique qui ne passe pas du tout dans une époque où les supers-profits ont mauvaise réputation, surtout lorsqu’ils concernent un groupe accusé d’exploiter les ressources naturelles. Pour dénoncer l’extravagance de ces bénéfices, des militants écologistes avaient organisé un happening au siège de Total, à la Défense, ce mercredi. Paul Moisson, Céline d’Agostini et Allan Savary étaient sur place. En plein débat sur la réforme des retraites, il existe un régime spécial qui fait grincer des dents : celui des sénateurs. Avec environ 2200€ net par mois, pour un mandat de six ans, les sénateurs français bénéficie d’une généreuse pension de retraite. Alors que le projet de réforme prévoit la suppression d’un certain nombre de ces régimes spéciaux, celui des sénateurs n’en fait pas partie. Côté députés, tous les groupes semblent être d’accord pour le supprimer. Problème : ils n’en ont pas le pouvoir. Seuls les sénateurs peuvent décider, d’eux-mêmes, de renoncer à leur régime spécial. Et c’est tout de suite plus compliqué.