20h15 Express : le travail dantesque des ambulanciers à Gaza

Comme chaque soir depuis désormais un mois, Paul Gasnier nous emmène à Gaza, bombardé massivement par l’armée israélienne. Cette dernière a demandé aux civils de quitter le nord de la bande de Gaza il y a deux semaines afin de se réfugier dans le sud, zone légèrement plus calme. L’objectif des soldats israéliens est clair, éliminer les membres du Hamas. Sur place, le travail des ambulanciers est dantesque alors que les ambulances chargées de blessés ne cessent de faire de retentir. Mohammed, un journaliste palestinien qui transmet depuis le début du conflit ses vidéos à Quotidien, était hier à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Et la situation est toujours particulièrement alarmante. Ce mercredi, Shou Zi Chew, le PDG de TikTok était présent dans les bureaux d’Emmanuel Macron à l’Elysée. Une rencontre autour d’un thème particulièrement sensible ces dernières semaines, et notamment autour du conflit israélo-palestinien, celui de la modération. Il est extrêmement facile de tomber sur des vidéos extrêmement violentes de guerre, de bombardements, d’attentats ou encore de kidnapping. L’objectif de Shou Zi Chew est donc de rassurer les dirigeants européens, tour à tour. Il a notamment rencontré à Bruxelles, Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne, que nous avons interviewé. Les équipes de Quotidien ont esnuite tenté d’aller à la rencontre de Shou Zi Chew avec tenacité afin d’en savoir davantage, mais sans réussite.