20h15 Express : le tribunal diffuse les fameuses écoutes du procès Nicolas Sarkozy

Hasard du calendrier, le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l’affaire dite « des écoutes » se déroule le jour de la Saint… Nicolas. Après avoir été reconnu coupable de corruption et de trafic d’influence en 2021, l’ancien président a fait appel et est donc de retour au Palais de Justice. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi les premières heures du procès. Les Iraniennes et les Iraniens sont-ils à deux doigts de faire tomber la République islamique ? Après deux mois de révolte, la mobilisation ne faiblit pas dans les rues iraniennes, mais le régime en place s’accroche et massacre en silence. Pour les journalistes étrangers, il est toujours plus difficile d’obtenir des témoignages d’Iraniennes et d’Iraniens. Aucun journaliste indépendant n’est présent sur place pour les recueillir et témoigner de la réalité de la révolte et de sa répression. Paul Gasnier a toutefois pu entrer en contact avec une jeune iranienne depuis Téhéran. Elle raconte le quotidien dans la capitale iranienne. Pierre Cazeneuve a 27 ans. Député Renaissance, il a pour mission de faire voter un projet de loi crucial sur les énergies renouvelables. Projet de loi qui doit permettre à Emmanuel Macron de tenir sa promesse d’un second quinquennat « écologique ». Problème : pour parvenir à faire accepter son projet de loi, Pierre Cazeneuve doit obtenir le soutien de la gauche, une première pour le gouvernement.