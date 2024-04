20h15 Express : l’écologie au cœur des élections européennes au salon Change Now

A quelques semaines des élections européennes 2024, un sujet semble mystérieusement absent des débats, l’écologie. Pourtant, le salon Change Now, qui avait pris place au palais éphémère de Paris, a tenté de réunir les candidats afin de les faire débattre sur leur programme écologique. L’occasion de retrouver une vieille connaissance, Laurent Fabius, puis les têtes de liste. Marie Toussaint est venue débattre avec Manon Aubry et François-Xavier Bellamy. Mais à noter l’absence de Jordan Bardella, Marion Maréchal ou encore Raphaël Glucksmann. Et fait rare, on a vu LFI et les LR d’accord. Il y a quelques jours avait lieu le dîner du CCAF, le Conseil de Coordination des Arméniens de France. L’association qui représente les 600 000 Arméniens de la diaspora en France. Quasiment toute la classe politique s’était rendue sur place. Le pays est victime d’un véritable nettoyage ethnique par l’Azerbaïdjan depuis plusieurs mois, que la France dénonce du bout des lèvres. Et ce car l’Union européenne a signé en 2022 un contrat gazier avec le dictateur de l’Azerbaïdjan. Gabriel Attal en a profité lors de son discours pour déclarer sa flamme au peuple arménien. Mais beaucoup d’Arméniens présents ce soir-là ont toujours en travers de la gorge ce fameux contrat gazier.

