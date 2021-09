20h15 Express : "L’éducation n’est pas importante tant que vous êtes pieux", les premiers mots du ministre de l’Education taliban

Un mois après la prise de Kaboul, les Talibans continuent d’étendre leur pouvoir sur l’Afghanistan. Lundi, ils ont annoncé s’être emparés de la vallée du Panshir, dernière poche de résistance du pays. Mardi, le porte-parole des Talibans a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement. Parmi les ministres, Sirajuddin Haqqani, nommé à l’Intérieur. Il est le fils du fondateur du groupe terroriste des Haqqani, proche d’Oussama Ben Laden, et est activement recherché par le FBI et les services de renseignements américains. Après l’annonce de la liste des nouveaux dirigeants, des Afghans et Afghanes sont descendus dans les rues pour protester. Le gouvernement a rapidement décrété l’interdiction de ces manifestations et donc l’interdiction pour les journalistes de les filmer. Wilson Fache a pu se rendre sur place en début de semaine. Il témoigne pour Quotidien.