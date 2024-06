20h15 Express – Législatives 2024 : en cas de victoire, Jordan Bardella compte se positionner en responsable de la Défense nationale

Si le président de la République est certes le chef des Armées, c'est bien le Premier ministre qui est responsable de la Défense nationale. Il décide notamment des moyens budgétaires alloués. C'est dans cette optique, en pleine campagne pour les législatives, que Jordan Bardella s’est rendu au salon de la défense et de la sécurité Eurosatory à Villepinte au nord de Paris. Le président du Rassemblement national, qui s'imagine déjà à Matignon en cas de victoire du RN, entend ainsi enfiler ses habits de "Premier ministre" dans l'optique d'une potentielle cohabitation dans les allées du plus grand salon international de défense et de sécurité terrestres. Face aux professionnels du secteur, mais aussi les journalistes présents, Jordan Bardella n'échappera pas aux questions sur la Russie et l'Ukraine. Ces derniers temps, le RN a pris des distances avec Moscou. Longtemps considéré comme proche du Kremlin, le parti d'extrême droite affiche depuis l'invasion russe de 2022 un soutien à Kiev, mais il s'oppose aux sanctions économiques européennes contre Moscou et s'est abstenu à plusieurs reprises sur des textes en faveur de l'Ukraine.

