20h15 Express – Législatives : le sourire qui en dit long de Jean-Luc Mélenchon

Après 10 jours de négociations, le Parti socialiste et la France insoumise sont parvenus à un accord pour les prochaines élections législatives. Et rien ne pouvait rendre Jean-Luc Mélenchon plus heureux. Alors que toutes les caméras étaient tournées vers la gauche, une autre négociation se jouaient du côté de la majorité présidentielle et de ses alliés. D’un de ses alliés, plus précisément : Edouard Philippe. On le sait, l’ancien Premier ministre a des ambitions nationales qui ne plaisent pas du tout à Emmanuel Macron. Entre les deux hommes, les relations sont pour le moins tendues ces derniers jours. Le droit à l’avortement ne sera-t-il bientôt qu’un lointain souvenir aux Etats-Unis ? Depuis 1973, le droit à l’IVG est protégé par une décision de justice, le cas Roe vs Wade, devenu le symbole de la lutte pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Pourtant, le site Politico a révélé ce lundi 2 mai l’intention de la Cour Suprême de revenir sur cet arrêt historique. Et donc remettre en cause le droit à l’avortement dans son intégralité. La révélation a provoqué un gigantesque séisme aux Etats-Unis, où une majorité de citoyens est favorable au maintien du droit à l’IVG. Dans tout le pays, des manifestants se sont réunis mardi soir pour protester.